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Al-An'am
১১৬
৬:১১৬
وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ١١٦
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١٦
وَاِنْ
تُطِعْ
اَكْثَرَ
مَنْ
فِی
الْاَرْضِ
یُضِلُّوْكَ
عَنْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ ؕ
اِنْ
یَّتَّبِعُوْنَ
اِلَّا
الظَّنَّ
وَاِنْ
هُمْ
اِلَّا
یَخْرُصُوْنَ
۟
তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারা তো কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে চলে, তারা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু করে না।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний предостерег Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от повиновения большей части человечества, потому что многие люди сбивают других с пути Аллаха. Они ошибаются в своих воззрениях, поступках и познаниях. Их религиозные убеждения порочны, их поступки зависят от их низменных страстей, а их познания не опираются на твердые доказательства и желание найти прямой путь. Напротив, они следуют предположениям, которые никоим образом не способны заменить истину, и лживо говорят от имени Аллаха то, что им совершенно не известно. Если человек обладает такими качествами, то он действительно заслуживает того, чтобы Аллах предостерег от него Своих рабов и разъяснил им его дурные качества. И хотя этот аят обращен к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, он также относится ко всем его последователям, потому что все предписания, относящиеся к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, распространяются на остальных мусульман, если только они не являются его особенностями.