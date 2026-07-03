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Al-An'am
১১৫
৬:১১৫
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتْ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدْقًا
وَّعَدْلًا ؕ
لَا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمٰتِهٖ ۚ
وَهُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।
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Al-Sa'di
Аллах разъяснил, что Его слова содержат правдивые повествования и справедливые повеления и запреты. Нет более правдивых повествований и более справедливых повелений и запретов, чем те, которые Аллах ниспослал в Своем славном писании. Его слова не подлежат отмене, потому что они - высшая правда и абсолютная истина, которую невозможно исказить или заменить чем-то более совершенным. Среди Его прекрасных имен - Слышащий и Знающий. Он слышит голоса всех творений, которые обращаются к нему на разных языках со всевозможными просьбами. Он ведает обо всем очевидном и сокровенном, прошлом и будущем.