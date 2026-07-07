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Adh-Dhariyat
৪২
৫১:৪২
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِنْ
شَیْءٍ
اَتَتْ
عَلَیْهِ
اِلَّا
جَعَلَتْهُ
كَالرَّمِیْمِ
۟ؕ
তা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংসস্তুপে পরিণত না করে ছাড়েনি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Ibn Kathir
51:39 51:46 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
گناہ گاروں کا انجام ٭٭
no t
(fseer
صفحہ نمبر8815
no t
(fseer
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(fseer
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