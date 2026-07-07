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Adh-Dhariyat
৩৯
৫১:৩৯
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلّٰی
بِرُكْنِهٖ
وَقَالَ
سٰحِرٌ
اَوْ
مَجْنُوْنٌ
۟
তখন সে তার ক্ষমতার দাপটে মুখ ফিরিয়ে নিল আর বলল- ‘এ লোক একটা যাদুকর না হয় পাগল।’
তাফসির
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কিরাত
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العربية
Al-Sa'di
Аллах сообщил о пророке Мусе, которого Он отправил к Фараону и египетской знати, дабы он явил им ясные знамения и величайшие чудеса. Пророчество Мусы было убедительным знамением для тех, кто страшился мучительного наказания Аллаха, но только не для Фараона. Он вместе со своим окружением отвратился от истины и принялся оскорблять Мусу. Он назвал его колдуном и безумцем. Если он колдун, то все его чародейство - не более, чем ложь. Если же он безумец, то не стоит обращать на него внимания, ведь он сам не соображает, что говорит. Однако египтяне и, прежде всего, сам Фараон прекрасно знали, что Муса говорит правду, о чем сказал Всевышний: «Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости» (27:14). Муса же сказал Фараону: «Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений. О Фараон! Я полагаю, что тебя постигнет погибель» (17:102).