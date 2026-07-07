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Adh-Dhariyat
৩৭
৫১:৩৭
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧
وَتَرَكْنَا
فِیْهَاۤ
اٰیَةً
لِّلَّذِیْنَ
یَخَافُوْنَ
الْعَذَابَ
الْاَلِیْمَ
۟ؕ
আর তাদের জন্য সেখানে একটা নিদর্শন রেখে দিলাম যারা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ‘আযাবের ভয় করে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَتَرَكۡنَا فِیهَاۤ﴾ بَعْد إهْلَاك الْكَافِرِينَ ﴿ءَایَةࣰ﴾ عَلَامَة عَلَى إهْلَاكهمْ ﴿لِّلَّذِینَ یَخَافُونَ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِیمَ ٣٧﴾ فَلَا يَفْعَلُونَ مِثْل فِعْلهمْ