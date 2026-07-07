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Adh-Dhariyat
৩৭
৫১:৩৭
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧
وَتَرَكْنَا
فِیْهَاۤ
اٰیَةً
لِّلَّذِیْنَ
یَخَافُوْنَ
الْعَذَابَ
الْاَلِیْمَ
۟ؕ
আর তাদের জন্য সেখানে একটা নিদর্শন রেখে দিলাম যারা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ‘আযাবের ভয় করে।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : وتركنا فيها آية أي عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم ; نظيره : ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون . ثم قيل : الآية المتروكة نفس القرية الخربة . وقيل : الحجارة المنضودة التي رجموا بها هي الآية .للذين يخافون لأنهم المنتفعون .