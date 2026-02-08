প্রবেশ কর
🚀 আমাদের রমজান চ্যালেঞ্জে যোগ দিন!
আরও জানুন
🚀 আমাদের রমজান চ্যালেঞ্জে যোগ দিন!
আরও জানুন
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
Ash-Shams
৩
৯১:৩
والنهار اذا جلاها ٣
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣
وَالنَّهَارِ
اِذَا
جَلّٰٮهَا ۙ
٣
শপথ দিনের যখন তা সূর্যকে উদ্ভাসিত করে,
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
আরও দেখুন...
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa mchana unapoliondoa giza na kulifunua.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close