বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
كَلَّاۤ
اِذَا
دُكَّتِ
الْاَرْضُ
دَكًّا
دَكًّا
۟ۙ
وَّجَآءَ
رَبُّكَ
وَالْمَلَكُ
صَفًّا
صَفًّا
۟ۚ
وَجِایْٓءَ
یَوْمَىِٕذٍۭ
بِجَهَنَّمَ ۙ۬
یَوْمَىِٕذٍ
یَّتَذَكَّرُ
الْاِنْسَانُ
وَاَنّٰی
لَهُ
الذِّكْرٰی
۟ؕ
یَقُوْلُ
یٰلَیْتَنِیْ
قَدَّمْتُ
لِحَیَاتِیْ
۟ۚ
فَیَوْمَىِٕذٍ
لَّا
یُعَذِّبُ
عَذَابَهٗۤ
اَحَدٌ
۟ۙ
وَّلَا
یُوْثِقُ
وَثَاقَهٗۤ
اَحَدٌ
۟ؕ
یٰۤاَیَّتُهَا
النَّفْسُ
الْمُطْمَىِٕنَّةُ
۟ۗۖ
ارْجِعِیْۤ
اِلٰی
رَبِّكِ
رَاضِیَةً
مَّرْضِیَّةً
۟ۚ
فَادْخُلِیْ
فِیْ
عِبٰدِیْ
۟ۙ
وَادْخُلِیْ
جَنَّتِیْ
۟۠