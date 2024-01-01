وَمَا

جَعَلْنَاۤ

اَصْحٰبَ

النَّارِ

اِلَّا

مَلٰٓىِٕكَةً ۪

وَّمَا

جَعَلْنَا

عِدَّتَهُمْ

اِلَّا

فِتْنَةً

لِّلَّذِیْنَ

كَفَرُوْا ۙ

لِیَسْتَیْقِنَ

الَّذِیْنَ

اُوْتُوا

الْكِتٰبَ

وَیَزْدَادَ

الَّذِیْنَ

اٰمَنُوْۤا

اِیْمَانًا

وَّلَا

یَرْتَابَ

الَّذِیْنَ

اُوْتُوا

الْكِتٰبَ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ

وَلِیَقُوْلَ

الَّذِیْنَ

فِیْ

قُلُوْبِهِمْ

مَّرَضٌ

وَّالْكٰفِرُوْنَ

مَاذَاۤ

اَرَادَ

اللّٰهُ

بِهٰذَا

مَثَلًا ؕ

كَذٰلِكَ

یُضِلُّ

اللّٰهُ

مَنْ

یَّشَآءُ

وَیَهْدِیْ

مَنْ

یَّشَآءُ ؕ

وَمَا

یَعْلَمُ

جُنُوْدَ

رَبِّكَ

اِلَّا

هُوَ ؕ

وَمَا

هِیَ

اِلَّا

ذِكْرٰی

لِلْبَشَرِ

۟۠

كَلَّا

وَالْقَمَرِ

۟ۙ

وَالَّیْلِ

اِذْ

اَدْبَرَ

۟ۙ

وَالصُّبْحِ

اِذَاۤ

اَسْفَرَ

۟ۙ

اِنَّهَا

لَاِحْدَی

الْكُبَرِ

۟ۙ

نَذِیْرًا

لِّلْبَشَرِ

۟ۙ

لِمَنْ

شَآءَ

مِنْكُمْ

اَنْ

یَّتَقَدَّمَ

اَوْ

یَتَاَخَّرَ