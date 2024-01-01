وَمَا

تَاْتِیْهِمْ

مِّنْ

اٰیَةٍ

مِّنْ

اٰیٰتِ

رَبِّهِمْ

اِلَّا

كَانُوْا

عَنْهَا

مُعْرِضِیْنَ

۟

فَقَدْ

كَذَّبُوْا

بِالْحَقِّ

لَمَّا

جَآءَهُمْ ؕ

فَسَوْفَ

یَاْتِیْهِمْ

اَنْۢبٰٓؤُا

مَا

كَانُوْا

بِهٖ

یَسْتَهْزِءُوْنَ

۟

اَلَمْ

یَرَوْا

كَمْ

اَهْلَكْنَا

مِنْ

قَبْلِهِمْ

مِّنْ

قَرْنٍ

مَّكَّنّٰهُمْ

فِی

الْاَرْضِ

مَا

لَمْ

نُمَكِّنْ

لَّكُمْ

وَاَرْسَلْنَا

السَّمَآءَ

عَلَیْهِمْ

مِّدْرَارًا ۪

وَّجَعَلْنَا

الْاَنْهٰرَ

تَجْرِیْ

مِنْ

تَحْتِهِمْ

فَاَهْلَكْنٰهُمْ

بِذُنُوْبِهِمْ

وَاَنْشَاْنَا

مِنْ

بَعْدِهِمْ

قَرْنًا

اٰخَرِیْنَ