قُلْ

اَرَءَیْتُمْ

اِنْ

اَخَذَ

اللّٰهُ

سَمْعَكُمْ

وَاَبْصَارَكُمْ

وَخَتَمَ

عَلٰی

قُلُوْبِكُمْ

مَّنْ

اِلٰهٌ

غَیْرُ

اللّٰهِ

یَاْتِیْكُمْ

بِهٖ ؕ

اُنْظُرْ

كَیْفَ

نُصَرِّفُ

الْاٰیٰتِ

ثُمَّ

هُمْ

یَصْدِفُوْنَ

۟

قُلْ

اَرَءَیْتَكُمْ

اِنْ

اَتٰىكُمْ

عَذَابُ

اللّٰهِ

بَغْتَةً

اَوْ

جَهْرَةً

هَلْ

یُهْلَكُ

اِلَّا

الْقَوْمُ

الظّٰلِمُوْنَ

۟

وَمَا

نُرْسِلُ

الْمُرْسَلِیْنَ

اِلَّا

مُبَشِّرِیْنَ

وَمُنْذِرِیْنَ ۚ

فَمَنْ

اٰمَنَ

وَاَصْلَحَ

فَلَا

خَوْفٌ

عَلَیْهِمْ

وَلَا

هُمْ

یَحْزَنُوْنَ

۟

وَالَّذِیْنَ

كَذَّبُوْا

بِاٰیٰتِنَا

یَمَسُّهُمُ

الْعَذَابُ

بِمَا

كَانُوْا

یَفْسُقُوْنَ