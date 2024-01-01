বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
قُلْ
لِّمَنْ
مَّا
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ
قُلْ
لِّلّٰهِ ؕ
كَتَبَ
عَلٰی
نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ ؕ
لَیَجْمَعَنَّكُمْ
اِلٰی
یَوْمِ
الْقِیٰمَةِ
لَا
رَیْبَ
فِیْهِ ؕ
اَلَّذِیْنَ
خَسِرُوْۤا
اَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
۟
وَلَهٗ
مَا
سَكَنَ
فِی
الَّیْلِ
وَالنَّهَارِ ؕ
وَهُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
قُلْ
اَغَیْرَ
اللّٰهِ
اَتَّخِذُ
وَلِیًّا
فَاطِرِ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
وَهُوَ
یُطْعِمُ
وَلَا
یُطْعَمُ ؕ
قُلْ
اِنِّیْۤ
اُمِرْتُ
اَنْ
اَكُوْنَ
اَوَّلَ
مَنْ
اَسْلَمَ
وَلَا
تَكُوْنَنَّ
مِنَ
الْمُشْرِكِیْنَ
۟
قُلْ
اِنِّیْۤ
اَخَافُ
اِنْ
عَصَیْتُ
رَبِّیْ
عَذَابَ
یَوْمٍ
عَظِیْمٍ
۟
مَنْ
یُّصْرَفْ
عَنْهُ
یَوْمَىِٕذٍ
فَقَدْ
رَحِمَهٗ ؕ
وَذٰلِكَ
الْفَوْزُ
الْمُبِیْنُ
۟