বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
اَمْ
لَهُمْ
اِلٰهٌ
غَیْرُ
اللّٰهِ ؕ
سُبْحٰنَ
اللّٰهِ
عَمَّا
یُشْرِكُوْنَ
۟
وَاِنْ
یَّرَوْا
كِسْفًا
مِّنَ
السَّمَآءِ
سَاقِطًا
یَّقُوْلُوْا
سَحَابٌ
مَّرْكُوْمٌ
۟
فَذَرْهُمْ
حَتّٰی
یُلٰقُوْا
یَوْمَهُمُ
الَّذِیْ
فِیْهِ
یُصْعَقُوْنَ
۟ۙ
یَوْمَ
لَا
یُغْنِیْ
عَنْهُمْ
كَیْدُهُمْ
شَیْـًٔا
وَّلَا
هُمْ
یُنْصَرُوْنَ
۟ؕ
وَاِنَّ
لِلَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
عَذَابًا
دُوْنَ
ذٰلِكَ
وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
وَاصْبِرْ
لِحُكْمِ
رَبِّكَ
فَاِنَّكَ
بِاَعْیُنِنَا
وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ
رَبِّكَ
حِیْنَ
تَقُوْمُ
۟ۙ
وَمِنَ
الَّیْلِ
فَسَبِّحْهُ
وَاِدْبَارَ
النُّجُوْمِ
۟۠