বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
فَذَكِّرْ
فَمَاۤ
اَنْتَ
بِنِعْمَتِ
رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ
وَّلَا
مَجْنُوْنٍ
۟ؕ
اَمْ
یَقُوْلُوْنَ
شَاعِرٌ
نَّتَرَبَّصُ
بِهٖ
رَیْبَ
الْمَنُوْنِ
۟
قُلْ
تَرَبَّصُوْا
فَاِنِّیْ
مَعَكُمْ
مِّنَ
الْمُتَرَبِّصِیْنَ
۟ؕ
اَمْ
تَاْمُرُهُمْ
اَحْلَامُهُمْ
بِهٰذَاۤ
اَمْ
هُمْ
قَوْمٌ
طَاغُوْنَ
۟ۚ
اَمْ
یَقُوْلُوْنَ
تَقَوَّلَهٗ ۚ
بَلْ
لَّا
یُؤْمِنُوْنَ
۟ۚ
فَلْیَاْتُوْا
بِحَدِیْثٍ
مِّثْلِهٖۤ
اِنْ
كَانُوْا
صٰدِقِیْنَ
۟ؕ
اَمْ
خُلِقُوْا
مِنْ
غَیْرِ
شَیْءٍ
اَمْ
هُمُ
الْخٰلِقُوْنَ
۟ؕ
اَمْ
خَلَقُوا
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ
بَلْ
لَّا
یُوْقِنُوْنَ
۟ؕ
اَمْ
عِنْدَهُمْ
خَزَآىِٕنُ
رَبِّكَ
اَمْ
هُمُ
الْمُصَۜیْطِرُوْنَ
۟ؕ
اَمْ
لَهُمْ
سُلَّمٌ
یَّسْتَمِعُوْنَ
فِیْهِ ۚ
فَلْیَاْتِ
مُسْتَمِعُهُمْ
بِسُلْطٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟ؕ