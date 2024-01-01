فَذَكِّرْ

فَمَاۤ

اَنْتَ

بِنِعْمَتِ

رَبِّكَ

بِكَاهِنٍ

وَّلَا

مَجْنُوْنٍ

۟ؕ

اَمْ

یَقُوْلُوْنَ

شَاعِرٌ

نَّتَرَبَّصُ

بِهٖ

رَیْبَ

الْمَنُوْنِ

۟

قُلْ

تَرَبَّصُوْا

فَاِنِّیْ

مَعَكُمْ

مِّنَ

الْمُتَرَبِّصِیْنَ

۟ؕ

اَمْ

تَاْمُرُهُمْ

اَحْلَامُهُمْ

بِهٰذَاۤ

اَمْ

هُمْ

قَوْمٌ

طَاغُوْنَ

۟ۚ

اَمْ

یَقُوْلُوْنَ

تَقَوَّلَهٗ ۚ

بَلْ

لَّا

یُؤْمِنُوْنَ

۟ۚ

فَلْیَاْتُوْا

بِحَدِیْثٍ

مِّثْلِهٖۤ

اِنْ

كَانُوْا

صٰدِقِیْنَ

۟ؕ

اَمْ

خُلِقُوْا

مِنْ

غَیْرِ

شَیْءٍ

اَمْ

هُمُ

الْخٰلِقُوْنَ

۟ؕ

اَمْ

خَلَقُوا

السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ ۚ

بَلْ

لَّا

یُوْقِنُوْنَ

۟ؕ

اَمْ

عِنْدَهُمْ

خَزَآىِٕنُ

رَبِّكَ

اَمْ

هُمُ

الْمُصَۜیْطِرُوْنَ

۟ؕ

اَمْ

لَهُمْ

سُلَّمٌ

یَّسْتَمِعُوْنَ

فِیْهِ ۚ

فَلْیَاْتِ

مُسْتَمِعُهُمْ

بِسُلْطٰنٍ

مُّبِیْنٍ