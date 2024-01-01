বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
وَالَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَاتَّبَعَتْهُمْ
ذُرِّیَّتُهُمْ
بِاِیْمَانٍ
اَلْحَقْنَا
بِهِمْ
ذُرِّیَّتَهُمْ
وَمَاۤ
اَلَتْنٰهُمْ
مِّنْ
عَمَلِهِمْ
مِّنْ
شَیْءٍ ؕ
كُلُّ
امْرِىۢ
بِمَا
كَسَبَ
رَهِیْنٌ
۟
وَاَمْدَدْنٰهُمْ
بِفَاكِهَةٍ
وَّلَحْمٍ
مِّمَّا
یَشْتَهُوْنَ
۟
یَتَنَازَعُوْنَ
فِیْهَا
كَاْسًا
لَّا
لَغْوٌ
فِیْهَا
وَلَا
تَاْثِیْمٌ
۟
وَیَطُوْفُ
عَلَیْهِمْ
غِلْمَانٌ
لَّهُمْ
كَاَنَّهُمْ
لُؤْلُؤٌ
مَّكْنُوْنٌ
۟
وَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ
عَلٰی
بَعْضٍ
یَّتَسَآءَلُوْنَ
۟
قَالُوْۤا
اِنَّا
كُنَّا
قَبْلُ
فِیْۤ
اَهْلِنَا
مُشْفِقِیْنَ
۟
فَمَنَّ
اللّٰهُ
عَلَیْنَا
وَوَقٰىنَا
عَذَابَ
السَّمُوْمِ
۟
اِنَّا
كُنَّا
مِنْ
قَبْلُ
نَدْعُوْهُ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْبَرُّ
الرَّحِیْمُ
۟۠