وَلَقَدْ
سَبَقَتْ
كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِیْنَ
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আমার প্রেরিত দাসদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য স্থির হয়েছে যে,