وَیَوْمَ

یُنَادِیْهِمْ

فَیَقُوْلُ

اَیْنَ

شُرَكَآءِیَ

الَّذِیْنَ

كُنْتُمْ

تَزْعُمُوْنَ

۟

قَالَ

الَّذِیْنَ

حَقَّ

عَلَیْهِمُ

الْقَوْلُ

رَبَّنَا

هٰۤؤُلَآءِ

الَّذِیْنَ

اَغْوَیْنَا ۚ

اَغْوَیْنٰهُمْ

كَمَا

غَوَیْنَا ۚ

تَبَرَّاْنَاۤ

اِلَیْكَ ؗ

مَا

كَانُوْۤا

اِیَّانَا

یَعْبُدُوْنَ

۟

وَقِیْلَ

ادْعُوْا

شُرَكَآءَكُمْ

فَدَعَوْهُمْ

فَلَمْ

یَسْتَجِیْبُوْا

لَهُمْ

وَرَاَوُا

الْعَذَابَ ۚ

لَوْ

اَنَّهُمْ

كَانُوْا

یَهْتَدُوْنَ

۟

وَیَوْمَ

یُنَادِیْهِمْ

فَیَقُوْلُ

مَاذَاۤ

اَجَبْتُمُ

الْمُرْسَلِیْنَ

۟

فَعَمِیَتْ

عَلَیْهِمُ

الْاَنْۢبَآءُ

یَوْمَىِٕذٍ

فَهُمْ

لَا

یَتَسَآءَلُوْنَ

۟

فَاَمَّا

مَنْ

تَابَ

وَاٰمَنَ

وَعَمِلَ

صَالِحًا

فَعَسٰۤی

اَنْ

یَّكُوْنَ

مِنَ

الْمُفْلِحِیْنَ