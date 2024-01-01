বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
اِذْ
قَالَ
مُوْسٰی
لِاَهْلِهٖۤ
اِنِّیْۤ
اٰنَسْتُ
نَارًا ؕ
سَاٰتِیْكُمْ
مِّنْهَا
بِخَبَرٍ
اَوْ
اٰتِیْكُمْ
بِشِهَابٍ
قَبَسٍ
لَّعَلَّكُمْ
تَصْطَلُوْنَ
۟
فَلَمَّا
جَآءَهَا
نُوْدِیَ
اَنْ
بُوْرِكَ
مَنْ
فِی
النَّارِ
وَمَنْ
حَوْلَهَا ؕ
وَسُبْحٰنَ
اللّٰهِ
رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
یٰمُوْسٰۤی
اِنَّهٗۤ
اَنَا
اللّٰهُ
الْعَزِیْزُ
الْحَكِیْمُ
۟ۙ
وَاَلْقِ
عَصَاكَ ؕ
فَلَمَّا
رَاٰهَا
تَهْتَزُّ
كَاَنَّهَا
جَآنٌّ
وَّلّٰی
مُدْبِرًا
وَّلَمْ
یُعَقِّبْ ؕ
یٰمُوْسٰی
لَا
تَخَفْ ۫
اِنِّیْ
لَا
یَخَافُ
لَدَیَّ
الْمُرْسَلُوْنَ
۟ۗۖ
اِلَّا
مَنْ
ظَلَمَ
ثُمَّ
بَدَّلَ
حُسْنًا
بَعْدَ
سُوْٓءٍ
فَاِنِّیْ
غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ
۟
وَاَدْخِلْ
یَدَكَ
فِیْ
جَیْبِكَ
تَخْرُجْ
بَیْضَآءَ
مِنْ
غَیْرِ
سُوْٓءٍ ۫
فِیْ
تِسْعِ
اٰیٰتٍ
اِلٰی
فِرْعَوْنَ
وَقَوْمِهٖ ؕ
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
قَوْمًا
فٰسِقِیْنَ
۟
فَلَمَّا
جَآءَتْهُمْ
اٰیٰتُنَا
مُبْصِرَةً
قَالُوْا
هٰذَا
سِحْرٌ
مُّبِیْنٌ
۟ۚ
وَجَحَدُوْا
بِهَا
وَاسْتَیْقَنَتْهَاۤ
اَنْفُسُهُمْ
ظُلْمًا
وَّعُلُوًّا ؕ
فَانْظُرْ
كَیْفَ
كَانَ
عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِیْنَ
۟۠