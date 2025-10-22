قالوا لين لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ١١٦
قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٦
قَالُوْا
لَىِٕنْ
لَّمْ
تَنْتَهِ
یٰنُوْحُ
لَتَكُوْنَنَّ
مِنَ
الْمَرْجُوْمِیْنَ
۟ؕ

তারা বলল, ‘হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই পাথরের আঘাতে নিহতদের মধ্যে শামিল হবে।’