لَقَدْ

اَنْزَلْنَاۤ

اِلَیْكُمْ

كِتٰبًا

فِیْهِ

ذِكْرُكُمْ ؕ

اَفَلَا

تَعْقِلُوْنَ

۟۠

وَكَمْ

قَصَمْنَا

مِنْ

قَرْیَةٍ

كَانَتْ

ظَالِمَةً

وَّاَنْشَاْنَا

بَعْدَهَا

قَوْمًا

اٰخَرِیْنَ

۟

فَلَمَّاۤ

اَحَسُّوْا

بَاْسَنَاۤ

اِذَا

هُمْ

مِّنْهَا

یَرْكُضُوْنَ

۟ؕ

لَا

تَرْكُضُوْا

وَارْجِعُوْۤا

اِلٰی

مَاۤ

اُتْرِفْتُمْ

فِیْهِ

وَمَسٰكِنِكُمْ

لَعَلَّكُمْ

تُسْـَٔلُوْنَ

۟

قَالُوْا

یٰوَیْلَنَاۤ

اِنَّا

كُنَّا

ظٰلِمِیْنَ

۟

فَمَا

زَالَتْ

تِّلْكَ

دَعْوٰىهُمْ

حَتّٰی

جَعَلْنٰهُمْ

حَصِیْدًا

خٰمِدِیْنَ