বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
لَقَدْ
اَنْزَلْنَاۤ
اِلَیْكُمْ
كِتٰبًا
فِیْهِ
ذِكْرُكُمْ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟۠
وَكَمْ
قَصَمْنَا
مِنْ
قَرْیَةٍ
كَانَتْ
ظَالِمَةً
وَّاَنْشَاْنَا
بَعْدَهَا
قَوْمًا
اٰخَرِیْنَ
۟
فَلَمَّاۤ
اَحَسُّوْا
بَاْسَنَاۤ
اِذَا
هُمْ
مِّنْهَا
یَرْكُضُوْنَ
۟ؕ
لَا
تَرْكُضُوْا
وَارْجِعُوْۤا
اِلٰی
مَاۤ
اُتْرِفْتُمْ
فِیْهِ
وَمَسٰكِنِكُمْ
لَعَلَّكُمْ
تُسْـَٔلُوْنَ
۟
قَالُوْا
یٰوَیْلَنَاۤ
اِنَّا
كُنَّا
ظٰلِمِیْنَ
۟
فَمَا
زَالَتْ
تِّلْكَ
دَعْوٰىهُمْ
حَتّٰی
جَعَلْنٰهُمْ
حَصِیْدًا
خٰمِدِیْنَ
۟