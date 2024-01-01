বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
قَالَ
قَدْ
اُوْتِیْتَ
سُؤْلَكَ
یٰمُوْسٰی
۟
وَلَقَدْ
مَنَنَّا
عَلَیْكَ
مَرَّةً
اُخْرٰۤی
۟ۙ
اِذْ
اَوْحَیْنَاۤ
اِلٰۤی
اُمِّكَ
مَا
یُوْحٰۤی
۟ۙ
اَنِ
اقْذِفِیْهِ
فِی
التَّابُوْتِ
فَاقْذِفِیْهِ
فِی
الْیَمِّ
فَلْیُلْقِهِ
الْیَمُّ
بِالسَّاحِلِ
یَاْخُذْهُ
عَدُوٌّ
لِّیْ
وَعَدُوٌّ
لَّهٗ ؕ
وَاَلْقَیْتُ
عَلَیْكَ
مَحَبَّةً
مِّنِّیْ ۚ۬
وَلِتُصْنَعَ
عَلٰی
عَیْنِیْ
۟ۘ
اِذْ
تَمْشِیْۤ
اُخْتُكَ
فَتَقُوْلُ
هَلْ
اَدُلُّكُمْ
عَلٰی
مَنْ
یَّكْفُلُهٗ ؕ
فَرَجَعْنٰكَ
اِلٰۤی
اُمِّكَ
كَیْ
تَقَرَّ
عَیْنُهَا
وَلَا
تَحْزَنَ ؕ۬
وَقَتَلْتَ
نَفْسًا
فَنَجَّیْنٰكَ
مِنَ
الْغَمِّ
وَفَتَنّٰكَ
فُتُوْنًا ۫۬
فَلَبِثْتَ
سِنِیْنَ
فِیْۤ
اَهْلِ
مَدْیَنَ ۙ۬
ثُمَّ
جِئْتَ
عَلٰی
قَدَرٍ
یّٰمُوْسٰی
۟
وَاصْطَنَعْتُكَ
لِنَفْسِیْ
۟ۚ
اِذْهَبْ
اَنْتَ
وَاَخُوْكَ
بِاٰیٰتِیْ
وَلَا
تَنِیَا
فِیْ
ذِكْرِیْ
۟ۚ
اِذْهَبَاۤ
اِلٰی
فِرْعَوْنَ
اِنَّهٗ
طَغٰی
۟ۚۖ
فَقُوْلَا
لَهٗ
قَوْلًا
لَّیِّنًا
لَّعَلَّهٗ
یَتَذَكَّرُ
اَوْ
یَخْشٰی
۟
قَالَا
رَبَّنَاۤ
اِنَّنَا
نَخَافُ
اَنْ
یَّفْرُطَ
عَلَیْنَاۤ
اَوْ
اَنْ
یَّطْغٰی
۟