বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
وَهَلْ
اَتٰىكَ
حَدِیْثُ
مُوْسٰی
۟ۘ
اِذْ
رَاٰ
نَارًا
فَقَالَ
لِاَهْلِهِ
امْكُثُوْۤا
اِنِّیْۤ
اٰنَسْتُ
نَارًا
لَّعَلِّیْۤ
اٰتِیْكُمْ
مِّنْهَا
بِقَبَسٍ
اَوْ
اَجِدُ
عَلَی
النَّارِ
هُدًی
۟
فَلَمَّاۤ
اَتٰىهَا
نُوْدِیَ
یٰمُوْسٰی
۟ؕ
اِنِّیْۤ
اَنَا
رَبُّكَ
فَاخْلَعْ
نَعْلَیْكَ ۚ
اِنَّكَ
بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ
طُوًی
۟ؕ
وَاَنَا
اخْتَرْتُكَ
فَاسْتَمِعْ
لِمَا
یُوْحٰی
۟
اِنَّنِیْۤ
اَنَا
اللّٰهُ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّاۤ
اَنَا
فَاعْبُدْنِیْ ۙ
وَاَقِمِ
الصَّلٰوةَ
لِذِكْرِیْ
۟
اِنَّ
السَّاعَةَ
اٰتِیَةٌ
اَكَادُ
اُخْفِیْهَا
لِتُجْزٰی
كُلُّ
نَفْسٍ
بِمَا
تَسْعٰی
۟
فَلَا
یَصُدَّنَّكَ
عَنْهَا
مَنْ
لَّا
یُؤْمِنُ
بِهَا
وَاتَّبَعَ
هَوٰىهُ
فَتَرْدٰی
۟
وَمَا
تِلْكَ
بِیَمِیْنِكَ
یٰمُوْسٰی
۟
قَالَ
هِیَ
عَصَایَ ۚ
اَتَوَكَّؤُا
عَلَیْهَا
وَاَهُشُّ
بِهَا
عَلٰی
غَنَمِیْ
وَلِیَ
فِیْهَا
مَاٰرِبُ
اُخْرٰی
۟