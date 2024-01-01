وَهَلْ

اَتٰىكَ

حَدِیْثُ

مُوْسٰی

۟ۘ

اِذْ

رَاٰ

نَارًا

فَقَالَ

لِاَهْلِهِ

امْكُثُوْۤا

اِنِّیْۤ

اٰنَسْتُ

نَارًا

لَّعَلِّیْۤ

اٰتِیْكُمْ

مِّنْهَا

بِقَبَسٍ

اَوْ

اَجِدُ

عَلَی

النَّارِ

هُدًی

۟

فَلَمَّاۤ

اَتٰىهَا

نُوْدِیَ

یٰمُوْسٰی

۟ؕ

اِنِّیْۤ

اَنَا

رَبُّكَ

فَاخْلَعْ

نَعْلَیْكَ ۚ

اِنَّكَ

بِالْوَادِ

الْمُقَدَّسِ

طُوًی

۟ؕ

وَاَنَا

اخْتَرْتُكَ

فَاسْتَمِعْ

لِمَا

یُوْحٰی

۟

اِنَّنِیْۤ

اَنَا

اللّٰهُ

لَاۤ

اِلٰهَ

اِلَّاۤ

اَنَا

فَاعْبُدْنِیْ ۙ

وَاَقِمِ

الصَّلٰوةَ

لِذِكْرِیْ

۟

اِنَّ

السَّاعَةَ

اٰتِیَةٌ

اَكَادُ

اُخْفِیْهَا

لِتُجْزٰی

كُلُّ

نَفْسٍ

بِمَا

تَسْعٰی

۟

فَلَا

یَصُدَّنَّكَ

عَنْهَا

مَنْ

لَّا

یُؤْمِنُ

بِهَا

وَاتَّبَعَ

هَوٰىهُ

فَتَرْدٰی

۟

وَمَا

تِلْكَ

بِیَمِیْنِكَ

یٰمُوْسٰی

۟

قَالَ

هِیَ

عَصَایَ ۚ

اَتَوَكَّؤُا

عَلَیْهَا

وَاَهُشُّ

بِهَا

عَلٰی

غَنَمِیْ

وَلِیَ

فِیْهَا

مَاٰرِبُ

اُخْرٰی