وَلَمَّا

دَخَلُوْا

عَلٰی

یُوْسُفَ

اٰوٰۤی

اِلَیْهِ

اَخَاهُ

قَالَ

اِنِّیْۤ

اَنَا

اَخُوْكَ

فَلَا

تَبْتَىِٕسْ

بِمَا

كَانُوْا

یَعْمَلُوْنَ

۟

فَلَمَّا

جَهَّزَهُمْ

بِجَهَازِهِمْ

جَعَلَ

السِّقَایَةَ

فِیْ

رَحْلِ

اَخِیْهِ

ثُمَّ

اَذَّنَ

مُؤَذِّنٌ

اَیَّتُهَا

الْعِیْرُ

اِنَّكُمْ

لَسٰرِقُوْنَ

۟

قَالُوْا

وَاَقْبَلُوْا

عَلَیْهِمْ

مَّاذَا

تَفْقِدُوْنَ

۟

قَالُوْا

نَفْقِدُ

صُوَاعَ

الْمَلِكِ

وَلِمَنْ

جَآءَ

بِهٖ

حِمْلُ

بَعِیْرٍ

وَّاَنَا

بِهٖ

زَعِیْمٌ

۟

قَالُوْا

تَاللّٰهِ

لَقَدْ

عَلِمْتُمْ

مَّا

جِئْنَا

لِنُفْسِدَ

فِی

الْاَرْضِ

وَمَا

كُنَّا

سٰرِقِیْنَ

۟

قَالُوْا

فَمَا

جَزَآؤُهٗۤ

اِنْ

كُنْتُمْ

كٰذِبِیْنَ

۟

قَالُوْا

جَزَآؤُهٗ

مَنْ

وُّجِدَ

فِیْ

رَحْلِهٖ

فَهُوَ

جَزَآؤُهٗ ؕ

كَذٰلِكَ

نَجْزِی

الظّٰلِمِیْنَ

۟

فَبَدَاَ

بِاَوْعِیَتِهِمْ

قَبْلَ

وِعَآءِ

اَخِیْهِ

ثُمَّ

اسْتَخْرَجَهَا

مِنْ

وِّعَآءِ

اَخِیْهِ ؕ

كَذٰلِكَ

كِدْنَا

لِیُوْسُفَ ؕ

مَا

كَانَ

لِیَاْخُذَ

اَخَاهُ

فِیْ

دِیْنِ

الْمَلِكِ

اِلَّاۤ

اَنْ

یَّشَآءَ

اللّٰهُ ؕ

نَرْفَعُ

دَرَجٰتٍ

مَّنْ

نَّشَآءُ ؕ

وَفَوْقَ

كُلِّ

ذِیْ

عِلْمٍ

عَلِیْمٌ

۟

قَالُوْۤا

اِنْ

یَّسْرِقْ

فَقَدْ

سَرَقَ

اَخٌ

لَّهٗ

مِنْ

قَبْلُ ۚ

فَاَسَرَّهَا

یُوْسُفُ

فِیْ

نَفْسِهٖ

وَلَمْ

یُبْدِهَا

لَهُمْ ۚ

قَالَ

اَنْتُمْ

شَرٌّ

مَّكَانًا ۚ

وَاللّٰهُ

اَعْلَمُ

بِمَا

تَصِفُوْنَ

۟

قَالُوْا

یٰۤاَیُّهَا

الْعَزِیْزُ

اِنَّ

لَهٗۤ

اَبًا

شَیْخًا

كَبِیْرًا

فَخُذْ

اَحَدَنَا

مَكَانَهٗ ۚ

اِنَّا

نَرٰىكَ

مِنَ

الْمُحْسِنِیْنَ