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Tafsir: Az-Zumar 39:9
Az-Zumar
9
39:9
امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ٩
أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًۭا وَقَآئِمًۭا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٩
أَمَّنۡ
هُوَ
قَٰنِتٌ
ءَانَآءَ
ٱلَّيۡلِ
سَاجِدٗا
وَقَآئِمٗا
يَحۡذَرُ
ٱلۡأٓخِرَةَ
وَيَرۡجُواْ
رَحۡمَةَ
رَبِّهِۦۗ
قُلۡ
هَلۡ
يَسۡتَوِي
ٱلَّذِينَ
يَعۡلَمُونَ
وَٱلَّذِينَ
لَا
يَعۡلَمُونَۗ
إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ
أُوْلُواْ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٩
˹Are they better˺ or those who worship ˹their Lord˺ devoutly in the hours of the night, prostrating and standing, fearing the Hereafter and hoping for the mercy of their Lord? Say, ˹O Prophet,˺ “Are those who know equal to those who do not know?” None will be mindful ˹of this˺ except people of reason.
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Al-Sa'di
Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослушниками, а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевидна для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от поклонения Аллаху и потакает своим низменным желаниям, не может быть равен праведнику, который исправно выполняет повеления Господа и поклоняется Ему самым совершенным образом, то есть совершает лучший обряд поклонения в самое лучшее время суток. Речь идет о необязательном намазе, который совершается глубокой ночью. Этот праведник поклоняется Аллаху со страхом и надеждой. Он страшится наказания в Последней жизни за совершенные им грехи и упущения, но не теряет надежды на милость своего Господа. Таким образом, Аллах описал не только деяния, но и внутренний мир своих праведных рабов, которые совершенно не похожи на непокорных грешников. Неужели равны знающие и невежды? Речь идет о познании Аллаха, исламской религии, ее таинств и мудрых законоположений. Правоверные, которые обладают этим ценным знанием, не имеют ничего общего с невеждами, которые лишены этого знания. Разница между ними столь же велика, что и разница между днем и ночью, светом и тьмой, водой и огнем. Воистину, внемлют наставлениям только люди, обладающие непорочным и здравым рассудком. Они отдают предпочтение более важному перед менее важным, ценят полезные знания и покорность Всевышнему Аллаху, и все это благодаря здравому разуму, который заставляет их задумываться о неизбежных последствиях человеческих деяний. Они совершенно не похожи на невежд, которые лишены способности здраво мыслить и поклоняются своим низменным желаниям.