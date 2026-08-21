Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Az-Zumar 39:3
Az-Zumar
3
39:3
الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ٣
أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌۭ كَفَّارٌۭ ٣
أَلَا
لِلَّهِ
ٱلدِّينُ
ٱلۡخَالِصُۚ
وَٱلَّذِينَ
ٱتَّخَذُواْ
مِن
دُونِهِۦٓ
أَوۡلِيَآءَ
مَا
نَعۡبُدُهُمۡ
إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَآ
إِلَى
ٱللَّهِ
زُلۡفَىٰٓ
إِنَّ
ٱللَّهَ
يَحۡكُمُ
بَيۡنَهُمۡ
فِي
مَا
هُمۡ
فِيهِ
يَخۡتَلِفُونَۗ
إِنَّ
ٱللَّهَ
لَا
يَهۡدِي
مَنۡ
هُوَ
كَٰذِبٞ
كَفَّارٞ
٣
Indeed, sincere devotion is due ˹only˺ to Allah. As for those who take other lords besides Him, ˹saying,˺ “We worship them only so they may bring us closer to Allah,” surely Allah will judge between all
1
regarding what they differed about. Allah certainly does not guide whoever persists in lying and disbelief.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
] ئایا پهرستنی پاك و بێگهرد له شیرك و ڕیا تهنها بۆ خوای گهوره نیه، (واته: خواى گهوره، پهرستن و كردهوهیهك قبوڵ دهكات و وهردهگرێت كه تهنها لهبهر رهزامهندى ئهو ئهنجام درابێت) [
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
] وه ئهوانهیشی كه جگه له خوای گهوره ههندێك ئهولیاو شتی تریان داناوهو ئهیپهرستن كه پێیان بڵێی بۆچی جگه له خوای گهوره ئهمانه ئهپهرستن [
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
] ئهوان ئهڵێن: ئێمه ئهزانین ئهمانه ئێمهیان دروست نهكردووهو ڕزقی ئێمه نادهن بهڵام نایانپهرستین تهنها بۆ ئهوه نهبێ كه له خوای گهوره نزیكمان بكهنهوهو شهفاعهتمان بۆ بكهن، (خهڵكى ئهم سهردهمهیش كه دهچنه سهر دارو بهردو گۆڕو پهرستگاكان كه پێیان بڵێیت بۆ ئهمانه دهپهرستن و عیبادهتیان بۆ دهكهن!؟ ههمان گومانى هاوبهشبڕیاردهرانى سهردهمى نهزانى و نهفامى دێننهوهو دهڵێن ئێمه نایانپهرستین تهنها بۆ ئهوه نهبێت له خوامان نزیك بكهنهوهو شهفاعهتمان بۆ بكهن، قسهو نیهت و گومان و كرداریان یهكه، وه سزایشان یهك دهبێت له رۆژى قیامهت) [
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
] به دڵنیایی خوای گهوره خۆی له رۆژى قیامهت بڕیار له نێوان موسڵمانان و كافران و موشریكاندا ئهدات لهو جیاوازى و ناكۆكییهی كه له نێوانیاندا ههبووه له دونیادا لهسهر دین [
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣)
] به دڵنیایی خوای گهوره هیدایهتی كهسانێك نادات كه زۆر درۆزن و زۆر كافر بن.