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Tafsir: Az-Zumar 39:17
Az-Zumar
17
39:17
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧
وَٱلَّذِينَ
ٱجۡتَنَبُواْ
ٱلطَّٰغُوتَ
أَن
يَعۡبُدُوهَا
وَأَنَابُوٓاْ
إِلَى
ٱللَّهِ
لَهُمُ
ٱلۡبُشۡرَىٰۚ
فَبَشِّرۡ
عِبَادِ
١٧
And those who shun the worship of false gods, turning to Allah ˹alone˺, will have good news. So give good news to My servants ˹O Prophet˺—
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 39:16 to 39:17
Аллах поведал о тяжести адского наказания и сказал, что огненные облака и огненные ложа будут окружать мучеников со всех сторон. Таким образом Аллах описывает лютые адские муки и словно бросает Своим рабам веревку, благодаря которой они могут спастись от Ада и попасть в Рай. Грозное предупреждение Господа призывает людей блюсти богобоязненность и остерегаться всего, что обрекает рабов на унизительные мучения. Пречист Господь, Который смилостивился над рабами, облегчил им путь к Райской обители, вдохновил их на совершение добрых дел и обрадовал их благой вестью, от которой успокаиваются сердца и приходят в восторг души! Кроме того, Он самым совершенным образом предостерег Своих рабов от скверных дел и научил их тому, как они могут избежать ослушания и неповиновения.