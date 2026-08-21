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Tafsir: Az-Zumar 39:15
Az-Zumar
15
39:15
فاعبدوا ما شيتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذالك هو الخسران المبين ١٥
فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٥
فَٱعۡبُدُواْ
مَا
شِئۡتُم
مِّن
دُونِهِۦۗ
قُلۡ
إِنَّ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ٱلَّذِينَ
خَسِرُوٓاْ
أَنفُسَهُمۡ
وَأَهۡلِيهِمۡ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
أَلَا
ذَٰلِكَ
هُوَ
ٱلۡخُسۡرَانُ
ٱلۡمُبِينُ
١٥
Worship then whatever ˹gods˺ you want instead of Him.” Say, “The ˹true˺ losers are those who will lose themselves and their families on Judgment Day. That is indeed the clearest loss.”
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Al-Sa'di
Начало этого откровения похоже на суру «Аль-Кафирун»: «Скажи: «О неверующие! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы (или тому, чему поклоняетесь вы), а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я (или Тому, Кому поклоняюсь я). У вас есть ваша религия, а у меня - моя!» (109:1–6). Далее Всевышний Аллах сказал, что грешники будут по-настоящему несчастны, потому что в Судный день они будут лишены вознаграждения и удостоены мучительного наказания. Более того, их разлучат с родными и близкими, и от этого их скорбь и страдания будут еще ужаснее. Это и есть явный убыток, потому что с ним не сравнятся никакая потеря и никакое лишение. Этот убыток не знает ни границ, ни конца. Он лишает человека надежды не только на счастье и преуспеяние, но и на спасение и избавление.