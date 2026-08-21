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Tafsir: Az-Zumar 39:1
Az-Zumar
1
39:1
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١
تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١
تَنزِيلُ
ٱلۡكِتَٰبِ
مِنَ
ٱللَّهِ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡحَكِيمِ
١
The revelation of this Book is from Allah—the Almighty, All-Wise.
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Al-Sa'di
Всевышний поведал Своим рабам о величии Священного Корана и могуществе Того, кто его изрек и ниспослал. А ниспослал его Всевышний Аллах, среди прекрасных имен которого - Могущественный, Мудрый. Только Он достоин обожествления и поклонения, потому что только Он обладает самыми совершенными качествами. Благодаря Своему могуществу Он правит Вселенной, а благодаря Своей мудрости Он творит и издает самые совершенные законы. Священный Коран является речью Аллаха, Который обладает такими прекрасными качествами. Дар речи также является одним из Его божественных качеств, а поскольку все качества Всевышнего Аллаха безупречны и бесподобны, то и Священный Коран является безупречным и бесподобным Писанием. Одно только это является достаточным свидетельством совершенства и величия последнего Небесного Откровения.