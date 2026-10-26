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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 23
At-Tur
23
52:23
يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ٢٣
يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًۭا لَّا لَغْوٌۭ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌۭ ٢٣
يَتَنَٰزَعُونَ
ﲐ
فِيهَا
ﲑ
كَأۡسٗا
ﲒ
لَّا
ﲓ
لَغۡوٞ
ﲔ
فِيهَا
ﲕ
وَلَا
ﲖ
تَأۡثِيمٞ
ﲗ
٢٣
ﲘ
They will pass around to each other a drink ˹of pure wine,˺ which leads to no idle talk or sinfulness.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.