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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 22
At-Tur
22
52:22
وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ٢٢
وَأَمْدَدْنَـٰهُم بِفَـٰكِهَةٍۢ وَلَحْمٍۢ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢
وَأَمۡدَدۡنَٰهُم
ﲊ
بِفَٰكِهَةٖ
ﲋ
وَلَحۡمٖ
ﲌ
مِّمَّا
ﲍ
يَشۡتَهُونَ
ﲎ
٢٢
ﲏ
And We will ˹continually˺ provide them with whatever fruit or meat they desire.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.