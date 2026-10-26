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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 21
At-Tur
21
52:21
والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امري بما كسب رهين ٢١
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍۢ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌۭ ٢١
وَٱلَّذِينَ
ﱵ
ءَامَنُواْ
ﱶ
وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ
ﱷ
ذُرِّيَّتُهُم
ﱸ
بِإِيمَٰنٍ
ﱹ
أَلۡحَقۡنَا
ﱺ
بِهِمۡ
ﱻ
ذُرِّيَّتَهُمۡ
ﱼ
وَمَآ
ﱽ
أَلَتۡنَٰهُم
ﱾ
مِّنۡ
ﱿ
عَمَلِهِم
ﲀ
مِّن
ﲁ
شَيۡءٖۚ
ﲂﲃ
كُلُّ
ﲄ
ٱمۡرِيِٕۭ
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كَسَبَ
ﲇ
رَهِينٞ
ﲈ
٢١
ﲉ
As for those who believe and whose descendants follow them in faith, We will elevate their descendants to their rank, never discounting anything ˹of the reward˺ of their deeds. Every person will reap only what they sowed.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.