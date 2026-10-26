Они будут восхищаться щедрыми дарами Господа, не скрывая восторга и радости. Эти дары не возможно ни описать, ни вообразить, поскольку ни одна душа не ведает о том, какие удивительные райские прелести скрыты от ее глаз в земной жизни. Однако Всевышний Аллах не только одарит их всем, чего они желали, но и избавит их от самого неприятного и самого ненавистного - от мук Ада. Да и как может быть иначе, если эти рабы исправно совершали то, что было угодно Аллаху, и остерегались всего, что вызывало Его гнев.