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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 16
At-Tur
16
52:16
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ١٦
ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦
ٱصۡلَوۡهَا
ﱈ
فَٱصۡبِرُوٓاْ
ﱉ
أَوۡ
ﱊ
لَا
ﱋ
تَصۡبِرُواْ
ﱌ
سَوَآءٌ
ﱍ
عَلَيۡكُمۡۖ
ﱎﱏ
إِنَّمَا
ﱐ
تُجۡزَوۡنَ
ﱑ
مَا
ﱒ
كُنتُمۡ
ﱓ
تَعۡمَلُونَ
ﱔ
١٦
ﱕ
Burn in it! It is the same whether you endure ˹it˺ patiently or not.
1
You are only rewarded for what you used to do.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.