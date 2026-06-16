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Ash-Shu'ara
96
26:96
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
ﲈ
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ﲋ
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There the deviant will cry while disputing with their idols,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Watasema wakikiri makosa yao, na huku wanagombana, ndani ya Jahanamu, na wale waliowapoteza wao,