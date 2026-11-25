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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 94
Ash-Shu'ara
94
26:94
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤
فَكُبۡكِبُواْ
ﱿ
فِيهَا
ﲀ
هُمۡ
ﲁ
وَٱلۡغَاوُۥنَ
ﲂ
٩٤
ﲃ
Then the idols will be hurled headlong into Hell, along with the deviant
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.