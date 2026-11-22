Вы получите щедрое вознаграждение и займете высокое положение в моем обществе. Сделайте все, на что вы способны, но только остановите Мусу. Когда египетский народ собрался вокруг святого пророка Мусы, он воспользовался удобным случаем для того, чтобы произнести проповедь. Он сказал чародеям: «Горе вам! Не возводите навет на Аллаха, а не то Он уничтожит вас, подвергнув мучениям. Неудача постигнет того, кто измышляет ложь» (20:61). В ответ чародеи принялись оспаривать слова Мусы и отстаивать свою правоту. Наконец, египетский владыка вдохновил их на борьбу и призвал начать состязание.