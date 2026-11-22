Муса изобличил безосновательность заявлений Фараона и опроверг его атеистические взгляды. Он сказал: «Аллах - Господь востока и запада и всех остальных творений. Вы не станете сомневаться в Его существовании, если только вы разумеете. Я открыл вам глаза на истину и разъяснил ее самым прекрасным образом. Ни один человек не усомниться в правдивости моих слов, если у него есть хотя бы крупица ума. Почему же вы игнорируете мои проповеди?» Этими словами Муса дал понять Фараону и его свите, что они обвиняют его в безумии только потому, что сами страдают этим недугом. Они осмелились назвать безумным самого благородного и самого благоразумного из рабов Аллаха, но в действительности именно они были слабоумными глупцами. А если бы это было не так, то они не стали бы отрицать существование Того, Кто сотворил небеса и землю, чье существование ни у кого не вызывает сомнений. Во что же они вообще верили, если отказывались признать существование Самого Аллаха? О чем они могли знать, если не знали о существовании Творца Вселенной? Какую религию они исповедовали, если не желали уверовать в Аллаха и Его неопровержимые знамения? Клянусь Аллахом, они были еще более глупы и безрассудны, чем домашняя скотина, потому что даже та знает, куда ей следует идти.