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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 189
Ash-Shu'ara
189
26:189
فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ
ﱧ
فَأَخَذَهُمۡ
ﱨ
عَذَابُ
ﱩ
يَوۡمِ
ﱪ
ٱلظُّلَّةِۚ
ﱫﱬ
إِنَّهُۥ
ﱭ
كَانَ
ﱮ
عَذَابَ
ﱯ
يَوۡمٍ
ﱰ
عَظِيمٍ
ﱱ
١٨٩
ﱲ
So they rejected him, and ˹so˺ were overtaken by the torment of the day of the ˹deadly˺ cloud.
1
That was really a torment of a tremendous day.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.