Sign in
New Look, Expanded Family -
Explore Quran.org
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 173
Ash-Shu'ara
173
26:173
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ١٧٣
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٣
وَأَمۡطَرۡنَا
ﲘ
عَلَيۡهِم
ﲙ
مَّطَرٗاۖ
ﲚﲛ
فَسَآءَ
ﲜ
مَطَرُ
ﲝ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲞ
١٧٣
ﲟ
pouring upon them a rain ˹of brimstone˺. How evil was the rain of those who had been warned!
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.