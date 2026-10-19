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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 167
Ash-Shu'ara
167
26:167
قالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ١٦٧
قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٦٧
قَالُواْ
ﱶ
لَئِن
ﱷ
لَّمۡ
ﱸ
تَنتَهِ
ﱹ
يَٰلُوطُ
ﱺ
لَتَكُونَنَّ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱلۡمُخۡرَجِينَ
ﱽ
١٦٧
ﱾ
They threatened, “If you do not desist, O Lot, you will surely be expelled.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.