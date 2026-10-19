Sign in
New Look, Expanded Family -
Explore Quran.org
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 154
Ash-Shu'ara
154
26:154
ما انت الا بشر مثلنا فات باية ان كنت من الصادقين ١٥٤
مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٥٤
مَآ
ﲫ
أَنتَ
ﲬ
إِلَّا
ﲭ
بَشَرٞ
ﲮ
مِّثۡلُنَا
ﲯ
فَأۡتِ
ﲰ
بِـَٔايَةٍ
ﲱ
إِن
ﲲ
كُنتَ
ﲳ
مِنَ
ﲴ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲵ
١٥٤
ﲶ
You are only a human being like us, so bring forth a sign if what you say is true.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.