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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 142
Ash-Shu'ara
142
26:142
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ١٤٢
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٢
إِذۡ
ﱢ
قَالَ
ﱣ
لَهُمۡ
ﱤ
أَخُوهُمۡ
ﱥ
صَٰلِحٌ
ﱦ
أَلَا
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
١٤٢
ﱩ
when their brother Ṣâliḥ said to them, “Will you not fear ˹Allah˺?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.