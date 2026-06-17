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Ash-Shu'ara
107
26:107
اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
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I am truly a trustworthy messenger to you.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mimi kwenu nyinyi ni Mtume muaminifu katika yale ninayowafikishia.