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Ash-Shu'ara
101
26:101
ولا صديق حميم ١٠١
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
ﲣ
ﲤ
ﲥ
ﲦ
nor a close friend.
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Tafsir Muyassar
You are reading a tafsir for the group of verses 26:100 to 26:101
فلا أحدَ يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا مَن يَصْدُق في مودتنا ويشفق علينا.