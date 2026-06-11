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Ash-Shams
9
91:9
قد افلح من زكاها ٩
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩
قَدۡ
أَفۡلَحَ
مَن
زَكَّىٰهَا
٩
Successful indeed is the one who purifies their soul,
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 91:8 to 91:9
Существует мнение, что речь идет о душах всех живых существ. Это мнение опирается на общий смысл аята. Согласно другому толкованию, Аллах поклялся только душами творений, которые несут ответственность за свои деяния. На это указывает текст дальнейших аятов. В любом случае, всякая душа является одним из величайших знамений Господа и заслуживает того, чтобы Аллах поклялся ею. Ведь всем им присущи доброта, мягкость, нежность, живость, подвижность, изменчивость, впечатлительность, тревога, желания, любовь, ненависть и устремленность. Именно благодаря душе тело не является бесполезной статуей. И сотворение души такой, какая она есть, также является великим знамением Аллаха.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran