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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 28
As-Saffat
28
37:28
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ٢٨
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٢٨
قَالُوٓاْ
ﱑ
إِنَّكُمۡ
ﱒ
كُنتُمۡ
ﱓ
تَأۡتُونَنَا
ﱔ
عَنِ
ﱕ
ٱلۡيَمِينِ
ﱖ
٢٨
ﱗ
The misled will say, “It was you who deluded us away from what is right.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.