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As-Saffat
173
37:173
وان جندنا لهم الغالبون ١٧٣
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ١٧٣
وَإِنَّ
جُندَنَا
لَهُمُ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
١٧٣
and that Our forces will certainly prevail.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنَّ جُندَنَا﴾ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿لَهُمُ ٱلۡغَـٰلِبُونَ ١٧٣﴾ الْكُفَّار بِالْحُجَّةِ وَالنُّصْرَة عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِر بَعْض مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْآخِرَة